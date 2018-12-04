Янукович может покинуть Россию

04.12.2018 22:54



Бывший лидер Украины Виктор Янукович возможно покинет территорию России. Такое предположение высказал его адвокат Александр Горошинский в разговоре с РБК. Он сообщил, что решается вопрос о поездке его клиента в Израиль для того, чтобы пройти там курс лечения. Как сообщалось ранее, Виктор Янукович получил спортивную травму играя в теннис. У него, по словам израильского врача Эяля Аттиаса, который прилетел в Москву для осмотра пациента, травмы позвоночника и коленного сустава, признанные опасными. Хирург настаивает на поездке Януковича в Израиль для более тщательной диагностики и дальнейшего лечения.