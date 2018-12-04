В сети обсуждают очередное выступление Порошенко в нетрезвом виде

04.12.2018 20:54



В сети появилось видео выступления украинского лидера Петра Порошенко на церемонии запуска нового автоэкспресса Киев-Борисполь. Многие пользователи отметили, что президент находится в явно нетрезвом состоянии, особенно это заметно, когда украинский лидер стал удивляться по поводу наличия в новом скоростном поезде Wi-Fi. По утверждению Российской газеты это не первое появление президента Украины на публике в состоянии алкогольного опьянения. А скоростной поезд, который так рекламировал Порошенко, уже на следующий день перестал работать.