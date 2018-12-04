Подведены итоги конкурса "Великие имена России"

04.12.2018 22:32



Стали известны итоги конкурса "Великие имена России", в рамках которого граждане страны выбирали именами каких великих людей России будут названы российские аэропорты. Так, московский аэропорт Шереметьево будет носить имя Александра Пушкина, а Домодедово назовут в честь Михаила Ломоносова. Аэропорту Воронежа присвоят имя Петра I, а аэропорту Краснодара - Екатерины II. В честь художника Ивана Айвазовского назовут аэропорт Симферополя, имя Дмитрия Хворостовского будет носить Красноярский аэропорт, а Владимира Высоцкого - воздушная гавань Магадана.

Тем не менее, не все аэропорты получили знаменитые имена. Так, воздушным гаваням Пулково и Внуково, а также аэропорту Пензы пока не будут присвоены новые имена. Через пару дней решится вопрос будут ли они участвовать во втором туре голосования или для них утвердят уже выбранные имена, пишет ТАСС.