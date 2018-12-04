Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
05 ДЕК, 00:02 МСК
USD (ЦБ)    66,4467
EUR (ЦБ)    75,6562

05 ДЕК, 00:02 МСК
USD (ЦБ)    66,4467
EUR (ЦБ)    75,6562

Подведены итоги конкурса "Великие имена России"

04.12.2018 22:32
Подведены итоги конкурса "Великие имена России"

Стали известны итоги конкурса "Великие имена России", в рамках которого граждане страны выбирали именами каких великих людей России будут названы российские аэропорты. Так, московский аэропорт Шереметьево будет носить имя Александра Пушкина, а Домодедово назовут в честь Михаила Ломоносова. Аэропорту Воронежа присвоят имя Петра I, а аэропорту Краснодара - Екатерины II. В честь художника Ивана Айвазовского назовут аэропорт Симферополя, имя Дмитрия Хворостовского будет носить Красноярский аэропорт, а Владимира Высоцкого - воздушная гавань Магадана.

Тем не менее, не все аэропорты получили знаменитые имена. Так, воздушным гаваням Пулково и Внуково, а также аэропорту Пензы пока не будут присвоены новые имена. Через пару дней решится вопрос будут ли они участвовать во втором туре голосования или для них утвердят уже выбранные имена, пишет ТАСС.

Парковка в Москве подорожает до 380 руб. в час
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Топ-10 эко-товаров 2018 года: самоочищающаяся бутылка, чернила из выхлопов и чипсы из отходов

Топ-10 эко-товаров 2018 года: самоочищающаяся бутылка, чернила из выхлопов и чипсы из отходов
Новые возможности

Спор из-за «Стрекозы». Почему сотрудники Google протестуют против экспансии компании в Китай

Спор из-за «Стрекозы». Почему сотрудники Google протестуют против экспансии компании в Китай
Наука и технологии

Реалии российской экономики Путина и «Скупой рыцарь» Пушкина

Реалии российской экономики Путина и «Скупой рыцарь» Пушкина
Экономика

Как в мире появилось две Кореи. История конфликта КНДР и Южной Кореи

Как в мире появилось две Кореи. История конфликта КНДР и Южной Кореи
Политика

Давид и Голиаф: есть ли шанс у виртуальных банков одолеть традиционные кредитно-финансовые организации?

Давид и Голиаф: есть ли шанс у виртуальных банков одолеть традиционные кредитно-финансовые организации?
Экономика

Пчелы-роботы опыляют цветы, а Panasonic собирает помидоры. Куда идет роботизация теплиц

Пчелы-роботы опыляют цветы, а Panasonic собирает помидоры. Куда идет роботизация теплиц
Наука и технологии

Узнай, страна

В Новосибирской области открыли вторую очередь крупнейшего в Сибири тепличного комбината

В Новосибирской области открыли вторую очередь крупнейшего в Сибири тепличного комбината

В Смоленской области запустили производство барьерной пленки для упаковки продуктов питания

В Смоленской области запустили производство барьерной пленки для упаковки продуктов питания

В Архангельской области запустили третью очередь крупнейшего в регионе молочного комплекса

В Архангельской области запустили третью очередь крупнейшего в регионе молочного комплекса

В Калужской области открыли производство ламинированных древесно-стружечных плит

В Калужской области открыли производство ламинированных древесно-стружечных плит

Новости СМИ

Новости дня

04 ДЕК, 23:59 Огромный НЛО потерпел крушение в районе реки Замбези
Трамп заявил о новой гонке вооружений, семилетний мальчик заработал 22 млн долларов и другие новости вторника
Трамп заявил о новой гонке вооружений, семилетний мальчик заработал 22 млн долларов и другие новости вторника
04 ДЕК, 23:45 Новая конструкция датчика на основе графена может улучшить безопасность пищевых продуктов Новая конструкция датчика на основе графена может улучшить безопасность пищевых продуктов
04 ДЕК, 23:28 Дед Мороз назвал самые популярные подарки на Новый год Дед Мороз назвал самые популярные подарки на Новый год
04 ДЕК, 23:08 Угроза взрыва на московских вокзалах не подтвердилась Угроза взрыва на московских вокзалах не подтвердилась
04 ДЕК, 22:54 Янукович может покинуть Россию Янукович может покинуть Россию
04 ДЕК, 21:57 Россия ответила на ультиматум США по ДРСМД Россия ответила на ультиматум США по ДРСМД
Курс доллара может рухнуть, Китай и США пытаются договориться и другие новости понедельника
Курс доллара может рухнуть, Китай и США пытаются договориться и другие новости понедельника
04 ДЕК, 21:41 Константинополь не даст автокефалию украинской церкви Константинополь не даст автокефалию украинской церкви

Узнай, страна!

04 ДЕК, 20:46 В Новосибирской области открыли вторую очередь крупнейшего в Сибири тепличного комбината В Новосибирской области открыли вторую очередь крупнейшего в Сибири тепличного комбината
ЦБ беспокоят нелегальные обменники валюты, новый автомат Калашникова покоряет Индию и другие новости пятницы
ЦБ беспокоят нелегальные обменники валюты, новый автомат Калашникова покоряет Индию и другие новости пятницы
04 ДЕК, 19:20 В Смоленской области запустили производство барьерной пленки для упаковки продуктов питания В Смоленской области запустили производство барьерной пленки для упаковки продуктов питания
04 ДЕК, 18:54 В Архангельской области запустили третью очередь крупнейшего в регионе молочного комплекса В Архангельской области запустили третью очередь крупнейшего в регионе молочного комплекса
04 ДЕК, 12:40 «Агентство развития Новгородской области» вступило в «Ассоциацию кластеров и технопарков России» «Агентство развития Новгородской области» вступило в «Ассоциацию кластеров и технопарков России»
03 ДЕК, 15:27 Тамбовская область увеличивает объемы переработки мелкотоварной древесины Тамбовская область увеличивает объемы переработки мелкотоварной древесины
03 ДЕК, 09:34 В Курской области подведены итоги смотра качества булочных изделий В Курской области подведены итоги смотра качества булочных изделий

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter