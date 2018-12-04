Парковка в Москве подорожает до 380 руб. в час

04.12.2018 18:40



В центре Москвы вводятся повышенные тарифы на парковку транспортных средств, а также упраздняется бесплатная парковка по воскресеньям, сообщает «Коммерсантъ». Данное изменение коснётся самых загруженных улиц центра Москвы, кроме того, время бесплатной стоянки автомобилей сократится с 15 минут до 5. Самый дорогой парковочный тариф будет стоить 380 рублей в час. Законодатели считают, что данная мера позволит сократить трафик в центре на четверть от текущего объема.