Россия ответила на ультиматум США по ДРСМД

04.12.2018 21:57



Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова всего лишь одной фразой ответила на ультиматум, который предъявили России в США. Ранее, госсекретарь США Майк Помпео объявил о 60-дневном сроке, в течение которого Россия должна начать выполнять условия Договора о ликвидации ракет малой и средней дальности для того, чтобы американская сторона из него не вышла. Захарова заявила, что Соединенным штатам прекрасно известно о том, что как раз российская сторона соблюдает все условия, прописанные в договоре, пишет Лента.ру.