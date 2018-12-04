США выйдут из ДРСМД, если Россия не начнет его исполнять

04.12.2018 21:23



Госсекретарь США Майк Помпео рассказал, при каких условиях США не будут выходить из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. По его словам, только в том единственном случае, если российская сторона вернется к выполнению условий ДРСМД и начнет неукоснительно исполнять все прописанные в нем обязательства, США не покинут соглашение, пишет РБК. Он озвучил срок в 60 дней, после которого будет принято окончательное решение по выходу из ДРСМД на основании действий России.