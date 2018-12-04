В Китае исчез ученый, заявивший о создании первых генетически модифицированных людей

04.12.2018 21:35



В Китае неожиданно исчез ученый He Jiankui, который заявил о создании первых генетически модифицированных детей.

Известно, что 28 ноября, исследователь выступил с докладом на конференции в Гонконге, а потом просто перестал выходить на связь.

Прежде в китайских средствах массовой информации появились сведения о том, что ученый был задержан. Также сообщалось, что ректор Southern University of Science and Technology, где прежде работал генетик, вернул его обратно в город Шэньчжэнь. Но в вузе данную информацию не подтвердили. По словам официального представителя учебного заведения, пока никакие сведения, кроме официальных, не являются достоверными.

На прошедшей неделе He Jiankui на конференции в Гонконге, сообщил о рождении девочек-близнецов, генетический материал которых был модифицирован, чтобы сделать его устойчивым к заражению вирусом СПИДа.

Ученый был осужден медицинским сообществом и китайскими властями, которые заявили, что ничего не знают о подобном эксперименте. Министерство науки и техники КНР, приказало ученому прекратить любые исследования. Госкомитет КНР по делам здравоохранения и планового деторождения выразил обеспокоенность экспериментом генетика и поручил провести немедленное расследование.