Электронная наклейка на запястье может спасти жизнь пациентов с сердечной недостаточностью

16.10.2018 20:13



Ученые из Университета Пердью (США) создали электронные устройства, которые можно с легкостью прикрепить прямо к поверхности кожи. Такие устройства могут быть использованы для мониторинга физической активности. Они могут предупреждать человека в режиме реального времени о возникающем риске для здоровья.

Сердечная хирургия может оказаться травматичной для пациента. Отсутствие постоянного наблюдения за пациентом с сердечной недостаточностью может привести к печальным последствиям. Оказалось, что данную проблему можно решить с помощью простой наклейки, размещенной на теле пациента. Научные специалисты из Университета Пердью создали специальные электронные устройства для мониторинга физической активности пациентов.

Статья с результатами исследования ученых представлена на страницах издания ACS Advanced Materials and Interfaces.

«Умные наклейки» выполнены из целлюлозы, которая является одновременно биосовместимой и дышащей. Их можно использовать для мониторинга физической активности и предупреждения пользователя о вероятных рисках для здоровья в реальном времени.

По словам исследователей, такие небольшие устройства могут быть использованы в качестве имплантируемых датчиков для контроля сна пациентов. Они также заметили, что спортсмены также могут использовать подобную технологию для наблюдения за своим здоровьем в ходе занятий спортом.

Наклейки имеют змеевидную форму, они довольно тонкие и эластичные и могут растягиваться, что делает их удобными в использовании. Так как бумага быстро деформируется при намокании, а кожа человека подвержена воздействию пота, наклейки покрыты специальным микрослоем, отталкивающими воду, масло, пыль и бактерии, пишет eurekalert.org.