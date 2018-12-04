США направляют военные корабли в Персидский залив

04.12.2018 11:29



США в очередной раз решили показать свою силу Ирану в Персидском заливе: в ближайшие дни в акваторию ближневосточного региона зайдет группа кораблей ВМС США во главе с авианосцем «John C. Stennis». Как передает РГ, публикация с соответствующим содержанием появилась в Wall Street Journal. Издание ссылается на своих неназванных собеседников из Пентагона. Они подчеркивают, что эта «корабельная операция», которая является первой за 8 месяцев, наглядно демонстрирует силу США.