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Украинского эксперта выгнали из студии "России 1"

04.12.2018 20:34
Украинского эксперта выгнали из студии "России 1"

Из эфира программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" снова выгнали украинского эксперта. На этот раз украинского политолога Максима Яли удалил ведущий программы Евгений Попов, назвав украинца хамом, пишет РИА Новости. Так, Яли назвал Попова Афанасием, продолжая конфликт, который возник между ними ранее.

Несколько эфиров назад Максим Яли, который присутствовал на программе, попытался подтвердить свою позицию по обсуждаемому вопросу "некоторыми данными" экспертов. На что ведущий заметил, что по "некоторым данным" его имя Игорь, пытаясь тем самым показать незначительность аргументов в защиту его позиции.

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