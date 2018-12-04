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Великобритания может в одностороннем порядке отменить Brexit

04.12.2018 18:52
Великобритания может в одностороннем порядке отменить Brexit

Ровно до того момента, пока не будет подписан официальный документ об уходе Великобритании из рядов Европейского союза, Лондон вправе отозвать свое решение о выходе, сообщает «Life.ru». Парламент Британии проведет заключительное голосование об уходе из рядов ЕС 11 декабря. Ранее, 25 ноября, в ходе проведения саммита ЕС, был утвержден проект ухода Великобритании из Европейского союза. Главы 27 стран поддержали решение Великобритании.

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