ЦБ предложил разрешить россиянам приостанавливать выплату ипотеки

04.12.2018 17:58



Центробанк России вынес на обсуждение вопрос о введении возможности приостановки ипотечных выплат для их пользователей в ряде особых случаев, сообщают «Ведомости». Было предложено ввести так называемый «мораторий» на ипотечные выплаты, который можно будет использовать единожды. Причиной для подобной «опции» может являться временная потеря трудоспособности, увольнение с работы и тому подобные причины. При успешном прохождении «тестового режима» подобного нововведения, будет рассмотрена схема, в рамках которой приостановка платежей получит возможность многократного использования.