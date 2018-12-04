В Счётной палате сообщили об убыточности конфискации имущества

04.12.2018 17:34



Согласно последним отчётам Росимущества, Счетная палата России сделала заявление о том, что хранение конфискованного имущества приносит больше убытков, чем прибыли, сообщает RT. По полученным данным, сумма продажи «конфиската» в 2017 году составила 222 млн. рублей, а затраты, которые были понесены на его хранение составили 180 млн. рублей. Стоит отметить, что всего 1% от общей массы конфискованных вещей отправляются на продажу. Кроме того, имеются противоречивые сомнения, касающиеся достоверной оценки конфискованного имущества.