Панин прокомментировал сообщения о пьяном дебоше

04.12.2018 16:47



Алексей Панин опроверг новостной сюжет, в котором было сказано, что он, находясь на борту самолета, следовавшего из Стамбула в Москву, учинил пьяный скандал, сообщают РИА новости. Со слов актера, он находился дома вместе со своей дочерью, а про «свой» дебош он узнал из новостных выпусков. Тем не менее, он подтвердил, что недавно он совершил «прекрасную» поездку в Стамбул. Напоминаем, что ранее представители авиакомпании «Победа» заявили, что Алексей Панин неподобающим образом вел себя на борту самолета: курил в туалете, оскорблял экипаж самолета и всем говорил, что он «звезда».