Планируются переговоры по обмену капитанов «Норда» и «ЯМК-0041»

04.12.2018 13:10



В данный момент проходят переговоры, связанные с обменом капитана российского сейнера «Норд» Владимира Горбенко (удерживается на Украине) на капитана украинского судна «ЯМК-0041» Виктора Новицкого. Как передает РИА Новости, соответствующая информация поступила от севастопольского сенатора Ольги Тимофеевой. Также во время заседания комитета Совфеда по регламенту, она подчеркнула, что глава Крыма Сергей Аксенов ситуацию полностью контролирует.