Из Керченского порта исчезли арестованные украинские корабли

03.12.2018 20:50



Украинские корабли "Бердянск" и "Никополь" исчезли из Керченского порта, куда они были доставлены пограничной службой Крыма после ареста. Такая информация была распространена в некоторых украинских СМИ. Тем не менее, как сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление собственного источника в военных кругах Крыма, корабли не покидали порт, они были пришвартованы у другого причала, всего в десятке метров от прежнего места стоянки.