Порошенко внёс в Раду проект о расторжении договора о дружбе с Россией

03.12.2018 14:45



Петром Порошенко, являющимся президентом Украины, было внесено предложение о прекращении действия договора о дружбе между Украиной и Россией, сообщает RT. Соответствующий законопроект был передан в Верховную Раду с пометкой «неотложный». По мнению многих политических экспертов, курс на разрушение взаимоотношений между двумя странами был взят еще в 2014 году. Также подчеркивается, что правительство Украины действует вопреки желаний и мнений народа Украины, попросту игнорируя свой народ.