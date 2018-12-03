Ученые рассказали, почему дети пинаются в утробе матери

03.12.2018 19:10



Лондонские ученые выяснили, почему плод пинается в утробе матери, сообщает «Oane.ws». Согласно полученным данным, дети пинаются в следствии того, что подобным образом они учатся различать границу, где начинается внешний мир и заканчивается их тело. Кроме того, подобным образом они учатся управлять своим телом, формируя определенный цикл «настройки» своего организма. Ученые наблюдали за недоношенными новорожденными детьми, которые находились в инкубаторах. Помимо прочего, ученые рекомендовали врачам помещать детей, родившихся раньше срока, в некие инкубаторы, с конструкцией, которая похожа на утробу матери.