Прямая стимуляция мозга мгновенно излечит от депрессии

03.12.2018 18:55



В ходе медицинского эксперимента было выяснено, что при помощи прямой стимуляции мозга можно мгновенно вылечить депрессию, сообщает телеканал «МИР 24». Ученые пришли к данному выводу совершенно случайно, в ходе исследования головного мозга людей, страдающих шизофренией. При подключении датчиков к голове пациента, было выяснено, что у него моментально улучшается настроение, но эффект пропадает, как только прекращается стимуляция головного мозга.