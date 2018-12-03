Тело погибшего футболиста «Локомотива» нашли в Москве на берегу реки

03.12.2018 18:28



Тело футболиста, игравшего за молодежный клуб «Локомотив», было найдено на берегу реки на Юге Москвы, сообщает «Газета.ру». Ранее мать погибшего заявила в полицию о пропаже сына, так как он не выходил с ней на связь более суток. Последним, кто видел молодого человека, был его друг Иван. Иван рассказал что они отдыхали вместе и употребляли спиртное, но как и где проходил их отдых он не помнит.