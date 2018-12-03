Трамп заявил о желании обсудить с Путиным прекращение гонки вооружений

03.12.2018 17:57



Президент США Дональд Трамп сделал заявление в своем Twitter- канале, где сообщил, что он надеется обсудить вопросы остановки гонки вооружений вместе с лидерами России и Китая, сообщает РБК. Он приводит сумму затрат, которые понесла Америка в данной «гонке вооружений» и называет это «безумием». Ранее Российские представители обращали внимание президента Америки на тот факт, что выход США из договора о ракетах средней и малой дальности может спровоцировать масштабную гонку вооружений и сделать мир гораздо опаснее.