«Союз МС-11» вышел на орбиту и взял курс на МКС

03.12.2018 15:58



Очередная экспедиция на МКС, транспортируемая на космическом корабле «Союз МС-11», вышла в космос и взяла курс на космическую станцию, сообщает «Интерфакс». Запуск был осуществлен с космической площадки Байконура. Команда очередной миссии включила в свой состав трех космонавтов: из России, США и Канады. По предварительным расчётам корабль достигнет Международной Космической Станции около 9 часов вечера по Московскому времени. На текущий момент ход выполнения миссии осуществляется в штатном режиме.