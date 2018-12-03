Генсек партии Меркель сочла радикальным отказ от «Северного потока-2»

03.12.2018 15:50



Генеральный секретарь христианской партии, возглавляет которую Ангела Меркель, высказалась о том, что отказ от «Северного потока – 2» является нерациональным решением, сообщает РБК. По её словам, отказ от новой газовой магистрали нанесет урон экономике Германии. В свою очередь, Ангела Меркель заявила, что Россия поставляла газ в Германию даже во времена «холодной войны», поэтому опасения на данный счет являются преувеличенными.