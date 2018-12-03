03.12.2018 14:18



Известного актера французского происхождения Жерара Депардье прописали в Новосибирске, куда он приехал второго декабря. В разговоре с РБК представитель артиста сообщила, что в его российский паспорт уже поставлен штамп, подтверждающий новый адрес.

Причина, из-за которой актер решил променять Саранск на Новосибирск – более выгодное географическое положение города. Как сообщалось ранее, дело в том, что актер решил запустить в Новосибирске бизнес по производству и поставке продуктов питания.