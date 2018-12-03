Михаил Боярский хочет, чтобы в кино и театр вернулась цензура

03.12.2018 14:00



Российский актер и певец Михаил Боярский поддерживает идею о создании художественных советов, которые будут оценивать кинофильмы и театральные произведения, информирует РИА Новости. Артист считает, что должна быть цензура, поскольку сегодня в этой области наблюдается так называемая «распущенность». Боярский убежден, что сегодня существует необходимость в компетентных и толковых специалистах, которые «смогут решить проблемы, не прибегая к насилию, но на первое место ставя нравственные позиции художника».