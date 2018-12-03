Москалькова призывает упростить процедуру получения российского гражданства

03.12.2018 13:51



В отношении украинцев процедуру получения российского гражданства стоит упростить. Как передает РИА Новости, соответствующую инициативу президента России подержала уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. Вместе с этим, по ее словам, необходимо упростить и всю систему в целом. «… Считаю, что это даст возможность приехать в нашу страну более легким путем», — произнесла Москалькова, выступая в эфире ТК «Россия 24».