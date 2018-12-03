Anonymous обнародовали новую порцию документов проекта Integrity Initiative

03.12.2018 13:26



Хакеры из Anonymous решили обнародовать новую серию документов, связанных с британским проектом Integrity Initiative, передает РИА Новости. Как заявили хакеры, в минувшем ноябре они уже раскрыли достаточно много документов, которые также связаны с Integrity Initiative.

В опубликованном заявлении также говорится о том, что не выполнялся ряд требований, о которых было объявлено ранее. Кроме этого, не было предоставлено гарантий о том, что сеть кластеров будут использовать исключительно для борьбы с так называемой «российской политикой дезинформации». Хакеры подчеркивают, что выдавать общественности документы они будут до тех пор, пока деятельность Integrity Initiative не будет исследована, причем, на общеевропейском уровне.