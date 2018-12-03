Книга рекордов Гиннеса признала Севастополь российским городом

03.12.2018 11:37



Книга рекордов Гиннеса решила признать, что Севастополь – это город Российской Федерации. Как передает Газета.ру со ссылкой на Guinness World Records, соответствующая информация появилась в сертификате легендарного издания.

Что касается самого достижения, то речь идет об Александре Бендикове, который установил в этом городе мировой рекорд, связанный с балансированием предметов. Вооружившись ловкостью и смекалкой, он смог удержать на одном гвозде еще 349 гвоздей.