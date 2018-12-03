Деду Морозу предлагают повысить пошлины на срубленные новогодние ели

03.12.2018 11:07



Весьма любопытное предложение сделал депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов Деду Морозу и министру природных ресурсов и экологии Дмитрию Кобылкину, сообщает РИА Новости. В своем обращении он предложил им ввести налог и большие импортные пошлины и сборы, которые будут взиматься за срубленные ели. Как пояснил депутат, в праздничные дни вырубается масса деревьев, многие из которых просто выкидываются на свалки, а это наносит громадный ущерб природе.