О тунеядцах в Белоруссии сообщал и Александр Лукашенко

03.12.2018 08:55



В белорусской базе данных, которая учитывает трудоспособных, но не занятых в экономике страны граждан, власти обнаружили порядка 500 тысяч человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ. Соответствующую информацию предоставила министр труда и социальной защиты Ирина Костевич.

О том, что в Белоруссии есть столько тунеядцев, ранее сообщал и глава страны Александр Лукашенко. Более того, как он утверждал, в их числе есть те, кто имеет проблемы с законом. Также напомним, что на сегодняшний день население страны составляет более 9,5 млн человек.