В международный розыск объявлен изобретатель бифидока

03.12.2018 08:14



В международный розыск объявлен изобретатель и совладелец фармпроизводителя «Партнер» Игорь Вайншток, пишет «Коммерсант». Также бизнесмен был заочно арестован. Это произошло по двум основным причинам: злоупотребление полномочиями и невыплата зарплат работникам компании.

В данный момент сам предприниматель пребывает в другой стране. Комментируя свое отношение к происходящему, он заявляет о своем категорическом несогласии. Более того, по его словам, все действия против него – это «часть плана рейдерского захвата».