Шнуров ответил Пригожину, оскорбившему фанатов "Ленинграда", в стихах

03.12.2018 06:15



Продюсер Иосиф Пригожин подверг критике фанатов группы "Ленинград", назвав их лохами, за то, что во время концерта люди поют вместе с лидером коллектива Сергеем Шнуровым матерные слова, пишет Газета.ру. Сам же Шнуров ответил Пригожину, как это уже сложилось, в стихотворной форме, заявив, что для того, чтобы "не прослыть последним лохом" будет слушать только песни Валерии. Как и всегда, артист опубликовал свое творчество в Instagram.