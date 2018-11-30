Шнуров написал стихи о запрете въезда на Украину мужчинам из России

30.11.2018 17:54



В Инстаграме отечественного певца – Сергея Шнурова появился авторский стих, касающийся запрета въезда на Украину мужчин дееспособного возраста, сообщает RT. Музыкант написал, что обязательно приедет на Украину, после того как страны помирятся и когда ему будет «за 60». МИД России не будет отвечать на Украинские запреты зеркальными мерами, поскольку не видит в данном поступке хоть какой-то логики. По мнению представителя МИД России, данные «несуразные» запреты лишь указывают на «полное расстройство власти».