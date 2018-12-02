Жителей американского штата Индиана напугал странный объект в небе

02.12.2018 21:59



Очевидцы запечатлели в небе над американским городом Kouts необычный НЛО.

Черное кольцо медленно парило в небе, после чего неспешно распылилось, превратившись в клубы дыма. Мистические черные кольца неоднократно наблюдали во многих странах мира. Они появляются из ниоткуда над землей, некоторое время парят в небе, а потом бесследно исчезают. Черные кольцевые НЛО, могут достигать до несколько сот метров в диаметре. Некоторые считают, что это порталы в другие измерения, другие говорят, что это результат природного явления. Есть также версия, что это выхлопы, оставляемые в небе невидимыми воздушными судами пришельцев. Но, по словам экспертов, это просто вращающиеся кольца дыма, которые образуются при резком выхлопе из широкого цилиндрического объекта, к примеру, трубы какого-либо промышленного предприятия.