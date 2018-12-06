Ледяные волосы – необычное природное явление

06.12.2018 00:00



В течение 100 лет это редкое явление оставалось неразгаданным. Оно имеет множество названий: «ледяные волосы», «снежные волосы», «ледяные ленты», «ледяные цветы», «мохнатый лед» - причем приведенный список далеко неполный. Процесс формирования «ледяных волос» был выявлен группой ученых из Германии и Швейцарии в 2015 году. Статья с результатами исследования представлена на страницах издания Biogeosciences.

«Ледяные волосы» довольно редкое, мимолетное явление, замеченное главным образом в широколиственных лесах. Они образуются между 45° и 55° с.ш. во время холодных и влажных ночей.

Исследователям удалось обнаружить, что ключевую роль в формировании «ледяных волос» играют грибы. Специалисты, изучив образцы ледяных лент, обнаружили на льдинках более 10 различных видов грибов. Но лишь один из них – Exidiopsis effusa присутствовал во всех образцах.

Швейцарский ученый предложил свое объяснение, каким образом формируются «ледяные волосы». По его словам, ледяные нити образуются при наличии пористого субстрата (коряги, пня, ветки дерева и т.д.), жидкой воды и уже замершего льда. В этом случае возникает феномен сегрегации льда. Ледяные нити растут на поверхности древесины лишь в том случае, когда внутри системы каналов и пор дерева есть жидкая вода. Вода вблизи поверхности ветви замерзает при контакте с холодным воздухом, создавая своеобразный «бутерброд», в котором поверхность ветви обволакивает вода, а еще выше находится тонкая прослойка льда. Вода «высасывается» льдом из пор к точке замораживания на поверхности. Данный процесс продолжается до тех пор, пока в древесине присутствует влага. Поскольку поры удалены друг от друга, то лед формируется в виде волосков.

Ученые сообщили, что лед растет на гниющих ветвях определенных деревьев, когда все условия соблюдены, как правило, во влажную зимнюю ночь, когда температура опускается ниже 0°C. Исследователи также выяснили, что ледяные нити образуются лишь при условии присутствия грибов Exidiopsis effusa и продуктов их жизнедеятельности. Благодаря им ледяные нити сохраняют свою структуру и форму, не давая льду растаять при колебаниях температуры около 0°С в течение многих часов а, порой и дней.