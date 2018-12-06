Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
06 ДЕК, 02:00 МСК
USD (ЦБ)    66,8242
EUR (ЦБ)    75,7051

06 ДЕК, 02:00 МСК
USD (ЦБ)    66,8242
EUR (ЦБ)    75,7051

Ледяные волосы – необычное природное явление

06.12.2018 00:00
Ледяные волосы – необычное природное явление

В течение 100 лет это редкое явление оставалось неразгаданным. Оно имеет множество названий: «ледяные волосы», «снежные волосы», «ледяные ленты», «ледяные цветы», «мохнатый лед» - причем приведенный список далеко неполный. Процесс формирования «ледяных волос» был выявлен группой ученых из Германии и Швейцарии в 2015 году. Статья с результатами исследования представлена на страницах издания Biogeosciences.

«Ледяные волосы» довольно редкое, мимолетное явление, замеченное главным образом в широколиственных лесах. Они образуются между 45° и 55° с.ш. во время холодных и влажных ночей.

Исследователям удалось обнаружить, что ключевую роль в формировании «ледяных волос» играют грибы. Специалисты, изучив образцы ледяных лент, обнаружили на льдинках более 10 различных видов грибов. Но лишь один из них – Exidiopsis effusa присутствовал во всех образцах.

Швейцарский ученый предложил свое объяснение, каким образом формируются «ледяные волосы». По его словам, ледяные нити образуются при наличии пористого субстрата (коряги, пня, ветки дерева и т.д.), жидкой воды и уже замершего льда. В этом случае возникает феномен сегрегации льда. Ледяные нити растут на поверхности древесины лишь в том случае, когда внутри системы каналов и пор дерева есть жидкая вода. Вода вблизи поверхности ветви замерзает при контакте с холодным воздухом, создавая своеобразный «бутерброд», в котором поверхность ветви обволакивает вода, а еще выше находится тонкая прослойка льда. Вода «высасывается» льдом из пор к точке замораживания на поверхности. Данный процесс продолжается до тех пор, пока в древесине присутствует влага. Поскольку поры удалены друг от друга, то лед формируется в виде волосков.

Ледяные волосы

Ученые сообщили, что лед растет на гниющих ветвях определенных деревьев, когда все условия соблюдены, как правило, во влажную зимнюю ночь, когда температура опускается ниже 0°C. Исследователи также выяснили, что ледяные нити образуются лишь при условии присутствия грибов Exidiopsis effusa и продуктов их жизнедеятельности. Благодаря им ледяные нити сохраняют свою структуру и форму, не давая льду растаять при колебаниях температуры около 0°С в течение многих часов а, порой и дней.

Ледяной палец смерти – удивительное подводное явление
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

«Марсианские хроники». Как человечество покоряет Марс и зачем это ему надо

«Марсианские хроники». Как человечество покоряет Марс и зачем это ему надо
Наука и технологии

Топ-10 эко-товаров 2018 года: самоочищающаяся бутылка, чернила из выхлопов и чипсы из отходов

Топ-10 эко-товаров 2018 года: самоочищающаяся бутылка, чернила из выхлопов и чипсы из отходов
Новые возможности

Спор из-за «Стрекозы». Почему сотрудники Google протестуют против экспансии компании в Китай

Спор из-за «Стрекозы». Почему сотрудники Google протестуют против экспансии компании в Китай
Наука и технологии

Реалии российской экономики Путина и «Скупой рыцарь» Пушкина

Реалии российской экономики Путина и «Скупой рыцарь» Пушкина
Экономика

Как в мире появилось две Кореи. История конфликта КНДР и Южной Кореи

Как в мире появилось две Кореи. История конфликта КНДР и Южной Кореи
Политика

Давид и Голиаф: есть ли шанс у виртуальных банков одолеть традиционные кредитно-финансовые организации?

Давид и Голиаф: есть ли шанс у виртуальных банков одолеть традиционные кредитно-финансовые организации?
Экономика

Узнай, страна

В Петербурге открыт инновационный центр «Буревестник» и производство оборудования для добычи алмазов

В Петербурге открыт инновационный центр «Буревестник» и производство оборудования для добычи алмазов

В Подмосковье ввели в эксплуатацию предприятие по производству современных котлоагрегатов

В Подмосковье ввели в эксплуатацию предприятие по производству современных котлоагрегатов

В Ульяновской области открыли первое в России производство лопастей для ветрогенераторов.

В Ульяновской области открыли первое в России производство лопастей для ветрогенераторов.

В Башкирии открыли импортозамещающее производство многопрядных стальных канатов

В Башкирии открыли импортозамещающее производство многопрядных стальных канатов

Новости СМИ

Новости дня

05 ДЕК, 23:44 Люди, живущие рядом с зелеными зонами, имеют меньше проблем с сердцем Люди, живущие рядом с зелеными зонами, имеют меньше проблем с сердцем
Выплаты по ипотеке предлагают приостанавливать с потерей работы, налог на автомобили старше 10 лет отменят и другие новости среды
Выплаты по ипотеке предлагают приостанавливать с потерей работы, налог на автомобили старше 10 лет отменят и другие новости среды
05 ДЕК, 23:07 Путин запустил новый газовый комплекс на Ямале Путин запустил новый газовый комплекс на Ямале
05 ДЕК, 22:44 Названы 10 лучших фильмов года Названы 10 лучших фильмов года
05 ДЕК, 22:21 В столице подорожают коммунальные услуги В столице подорожают коммунальные услуги
05 ДЕК, 22:19 На Украине допустили досрочную отмену военного положения На Украине допустили досрочную отмену военного положения
05 ДЕК, 21:59 Сбербанк отменил перевод по номеру телефона на кредитную карту Сбербанк отменил перевод по номеру телефона на кредитную карту
Трамп заявил о новой гонке вооружений, семилетний мальчик заработал 22 млн долларов и другие новости вторника
Трамп заявил о новой гонке вооружений, семилетний мальчик заработал 22 млн долларов и другие новости вторника
05 ДЕК, 21:41 В России вводятся новые дорожные знаки и разметка В России вводятся новые дорожные знаки и разметка

Узнай, страна!

05 ДЕК, 23:22 В Петербурге открыт инновационный центр «Буревестник» и производство оборудования для добычи алмазов В Петербурге открыт инновационный центр «Буревестник» и производство оборудования для добычи алмазов
Курс доллара может рухнуть, Китай и США пытаются договориться и другие новости понедельника
Курс доллара может рухнуть, Китай и США пытаются договориться и другие новости понедельника
05 ДЕК, 19:43 В Подмосковье ввели в эксплуатацию предприятие по производству современных котлоагрегатов В Подмосковье ввели в эксплуатацию предприятие по производству современных котлоагрегатов
05 ДЕК, 19:10 В Ульяновской области открыли первое в России производство лопастей для ветрогенераторов. В Ульяновской области открыли первое в России производство лопастей для ветрогенераторов.
05 ДЕК, 08:39 Тамбовская область стала регионом добрых дел Тамбовская область стала регионом добрых дел
04 ДЕК, 12:40 «Агентство развития Новгородской области» вступило в «Ассоциацию кластеров и технопарков России» «Агентство развития Новгородской области» вступило в «Ассоциацию кластеров и технопарков России»
03 ДЕК, 09:34 В Курской области подведены итоги смотра качества булочных изделий В Курской области подведены итоги смотра качества булочных изделий

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter