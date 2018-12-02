На Марсе обнаружены новые "призрачные дюны"
Согласно новому исследованию команды астрономов из Вашингтонского университета на поверхности Марса были обнаружены сотни отпечатков древних песчаных свай, известных как "призрачные дюны". Команда обнаружила остатки в двух разных местах на Красной планете, совершив открытие, которое может дать представление о климате, который существовал на планете в далеком прошлом, пишет The Space Reporter.
Дюны образовались много лет назад, когда на планете были как проточная вода, так и действующие вулканы. Такие естественные процессы охватывали образования около двух миллиардов лет назад и медленно затвердели с течением времени. Затем суровые ветры выдували песок, оставляя специфические следы.
Это не первый случай, когда астрономы обнаружили "призрачные дюны" на Марсе - например, в формировании Medusa Fossae - но новое исследование выявило 300 ранее не обнаруженных в Hellas Basin и Noctis Labyrinthus.
Астрономы сделали открытие, изучив изображения поверхности Марса, а затем сканировали изображения для скоплений ям полумесяца. Эта уникальная форма указывает, что дюны были "барханными дюнами", которые формируются на плоских поверхностях с однонаправленными ветрами.
Изучение ориентации позволило ученым определить, что ветры пришли с севера и неуклонно толкали дюны на юг. Это строго отличается от направления ветра сегодня, что указывает на то, что окружающие условия на планете со временем меняются.
"Одна из прекрасных вещей о дюнах-призраках заключается в том, что они точно говорят нам, что ветер на Марсе был другим в древнем прошлом, когда они образовались", - говорит автор исследования Маккензи Дай из Вашингтонского университета. "Кроме того, команде удалось выяснить, насколько велики дюны. Те, что были в Hellas Basin, составляли в среднем 250 футов, а те, что были в Noctis Labyrinthus, были примерно в два раза меньше. Находка интересна, и исследователи надеются, что их исследование, может дать новое представление о скалистом ландшафте. Существует также вероятность того, что ветер не полностью очистил плесень и что в них все еще застрял какой-то древний песок".
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