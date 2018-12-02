На Марсе обнаружены новые "призрачные дюны"

02.12.2018 12:05



Согласно новому исследованию команды астрономов из Вашингтонского университета на поверхности Марса были обнаружены сотни отпечатков древних песчаных свай, известных как "призрачные дюны". Команда обнаружила остатки в двух разных местах на Красной планете, совершив открытие, которое может дать представление о климате, который существовал на планете в далеком прошлом, пишет The Space Reporter.

Дюны образовались много лет назад, когда на планете были как проточная вода, так и действующие вулканы. Такие естественные процессы охватывали образования около двух миллиардов лет назад и медленно затвердели с течением времени. Затем суровые ветры выдували песок, оставляя специфические следы.

Это не первый случай, когда астрономы обнаружили "призрачные дюны" на Марсе - например, в формировании Medusa Fossae - но новое исследование выявило 300 ранее не обнаруженных в Hellas Basin и Noctis Labyrinthus.

Астрономы сделали открытие, изучив изображения поверхности Марса, а затем сканировали изображения для скоплений ям полумесяца. Эта уникальная форма указывает, что дюны были "барханными дюнами", которые формируются на плоских поверхностях с однонаправленными ветрами.

Изучение ориентации позволило ученым определить, что ветры пришли с севера и неуклонно толкали дюны на юг. Это строго отличается от направления ветра сегодня, что указывает на то, что окружающие условия на планете со временем меняются.