Трамп согласился не поднимать пошлины в отношении Китая, но с условием

02.12.2018 11:14



После проведенной встречи с китайским лидером Си Цзиньпином, президент США Дональд Трамп сообщил, что между ними достигнута договоренность о том, что Соединенные штаты не будут увеличивать пошлины в отношении Китай с 10 до 25%, а китайская сторона, в свою очередь, выравняет торговый дисбаланс между странами, пишет РИА Новости. Вместе с тем, американский лидер подчеркнул, что данные договоренности будут соблюдены только в том случае, если США и Китай в течение трех месяцев договорятся по ряду вопросов.