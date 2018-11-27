Китай пригрозил США жестким ответом на возможное повышение пошлин

27.11.2018 17:56



Гэн Шуан, представляющий интересы МИД Китая, заявил, что ответные меры Китайской стороны, в случае повышения пошлин со стороны США, будут максимально жесткими, сообщает «Газета.ру». Также он подчеркнул, что Китай стремится вести двусторонний диалог с США, с целью урегулирования сложившейся «экономической войны». Напоминаем, что Дональд Трамп пообещал ввести дополнительные торговые пошлины, направленные против Китая, на общую сумму в $267 млрд. долларов.