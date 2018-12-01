Финский журналист обвинил россиян в «отоплении квартир без надобности»

01.12.2018 10:53



Россияне слишком расточительно используют энергию совершенно не заботясь о проблеме глобального потепления. Они ездят на слишком больших машинах, которые потребляют огромное количество бензина, и отапливают квартиры даже тогда, когда в этом нет особой необходимости. С такими обвинениями выступил в своей статье финский журналист Юсси Конттинен, пишет газета Известия.

Вместе с тем, российские ученые сообщили о повышении более чем на 3 градуса среднегодовой температуры воздуха в арктической зоне. По их словам, если тенденция к потеплению будет продолжена, это может привести к серьезным климатическим нарушением, в том числе и затоплению прибрежных районов Северного Ледовитого океана.