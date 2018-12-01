Умер экс-президент США Джордж Буш-старший

01.12.2018 10:29



На 95 году жизни скончался экс-президент Соединенных Штатов Джордж Буш-старший. Информация об этом поступила от его пресс-секретаря Джима Макграта, пишет РБК. Буш-старший президентствовал в США в период с 1989 по 1993 год. За то время, пока он занимал пост главы Белого дома, распался Советский союз, произошло падение Берлинской стены, США осуществляли военные операции на Филиппинах, в Панаме, а также масштабную операцию «Буря в пустыне», в результате которой из Кувейта были выбиты войска иракского лидера Саддама Хусейна, который вторгся на территорию страны.