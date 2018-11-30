У бактерий, обитающих в кишечнике человека, есть более 6000 генов, устойчивых к антибиотикам

30.11.2018 23:33



Исследование, проведенное в сотрудничестве с Бирмингемским университетом, использовало инновационный подход для определения тысяч генов устойчивости к антибиотикам, обнаруженных у бактерий, обитающих в кишечнике человека, пишет phys.org.

Кишечник человека является домом для триллионов микроорганизмов, главным образом бактерий. Большинство из них чувствительны к антибиотикам, но значительное количество бактерий в кишечнике человека имеют механизмы, которые делают их устойчивыми к антибиотикам. Тем не менее, нам все еще не хватает механистического понимания генов, которые придают устойчивость к антибиотикам кишечным бактериям.

Группа исследователей во главе с профессором Виллемом ван Шайком из Бирмингемского университета разработала новый метод определения резистентных генов в кишечных бактериях путем сравнения трехмерных структур известных антибиотикорезистентных ферментов к белкам, которые продуцируются кишечными бактериями.

Исследователи в сотрудничестве с другими европейскими командами затем применили этот метод к каталогу из нескольких миллионов генов бактерий кишечника. Благодаря этому методу они идентифицировали более 6000 генов устойчивости к антибиотикам, которые сильно отличаются от ранее идентифицированных генов в патогенных бактериях.

Профессор Виллем ван Шайк сказал: "Большинство бактерий кишечника живут в безвредных отношениях с человеком-хозяином. Однако кишечник также является родиной бактерий, которые могут вызывать инфекции у госпитализированных пациентов. К сожалению, эти бактерии становятся все более устойчивыми к антибиотикам, и нам нужно понять процессы, которые способствуют этому развитию".