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Древние инструменты, найденные в Алжире, могут перевернуть историю происхождения человека

30.11.2018 07:41
Древние инструменты, найденные в Алжире, могут перевернуть историю происхождения человека

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Science, экспертами из исследовательских институтов в Испании, Алжире, Австралии и Франции были обнаружили каменные инструменты и разрезанные ими кости животных, которые могут достигать 2,4 млн лет, что ставит под вопрос название Восточной Африки как колыбели человечества, пишет The Telegraph.

Артефакты, более древние, чем те, что были обнаружены в регионе до сих пор, были найдены в Айн Бушерит, примерно в 300 км к востоку от Алжира. Они сильно напоминают те, что относятся к Олдованской культуре, которые до сих пор находились в основном в Восточной Африке. Инструменты были обнаружены рядом с десятками окаменелых костей животных, которые содержали вырезы, как реликвии доисторических мясников. Кости принадлежат многочисленным животным, включая предков крокодилов, слонов и бегемотов.

«Восточная Африка считается родиной использования каменного инструмента нашими древними гоминидными предками, самые ранние примеры которых датируются еще около 2,6 млн лет назад», - говорится в докладе в Science. «Новые результаты делают Айн Бушерит самым старым местом в Северной Африке, где можно найти доказательства использования гоминидами каменных орудий, и они предполагают, что другие аналогичные ранние участки можно найти за пределами Восточно-Африканского разлома».

Открытия были сделаны в двух слоях, один из которых относится к 2,4 млн лет назад, а второй - к 1,9 млн лет. Полученные данные свидетельствуют о том, что предки современных людей присутствовали в Северной Африке не менее чем на 600 000 лет раньше, чем считали ученые.
Никаких людей не было найдено. Поэтому ученые не знают, какие виды гоминид находились на этом участке, или какой древний кузен homo sapiens (который появился намного позже) использовал эти инструменты.

«Теперь, когда Айн Бушерит дал археологию Олдован, оцененную в 2,4 млн лет назад, Северная Африка и Сахара могут быть хранилищем дальнейших археологических материалов», - говорится в исследовании. «Основываясь на потенциале Айн Бушерита и соседних осадочных бассейнов, мы предполагаем, что ископаемые гоминиды и древние артефакты, как и те, которые найдены в Восточной Африке, можно будет обнаружить и в Северной Африке».

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