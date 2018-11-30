Медведев поддержал идею использования маткапитала при строительстве домов в СНТ

30.11.2018 21:55



В будущем материнский капитал можно будет использовать для строительства жилых домов на землях, которые входят в состав садовых некоммерческих товариществ, пишет ТАСС. Такую идею поддержали премьер-министр России Дмитрий Медведев, мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Это можно будет сделать на законных условия после того, как в законодательство будут внесены соответствующие изменения.