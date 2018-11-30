Искусственная плацента выдержала тест на беременность

30.11.2018 16:19



Ученые кембриджского университета создали искусственную плаценту, сообщает "Медицинский форум". В организме женщины плацента формируется только после оплодотворения яйцеклетки. Плацента помогает будущему малышу закрепиться в матке и в дальнейшем обеспечивает его всем необходимым. Все ее функции обеспечиваются клетками под названием тофобласты, которые и использовали ученые в процессе разработки искусственной плаценты. Эти клетки были получены из организмов женщин, находившихся в первом триместре беременности. Учеными было простимулировано их размножение и в итоги была получена полноценная плацентарная ткань. Искусственно выращенная ткань, получилась на столько схожа с настоящей, что даже выдержала тест на беременность.