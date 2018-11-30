IBU подозревает четырех российских биатлонистов в применении допинга

30.11.2018 20:54



Четверо российских биатлонистов Евгений Устюгов, Светлана Слепцова, Александр Чернышов и Александр Печенкин подозреваются в применении допинга. В отношении них Международным союзом биатлонистов (IBU) заведены допинговые дела, пишет Sport.ru. Подозрение экспертов IBU вызвали допинг-пробы, взятые у спортсменов в период с 2012 по 2015 год. Александр Печенкин, который единственный из этой четверки все еще участвует в соревнованиях, отстранен на неопределенный срок.