«Волшебник страны Оз» возглавил список самых влиятельных фильмов

30.11.2018 19:53



Ученые из Италии составили рейтинг наиболее влиятельных и значимых фильмов в истории мирового кинематографа, сообщает «Газета.ру». Возглавила рейтинг картина 1939 года выпуска – «Волшебник страны ОЗ». Второе и третье место заняли: «Звездные войны: новая надежда» Джорджа Лукаса и «Психо» Альфреда Хичкока. Интересный факт: Альфред Хичкок тайно купил права на съемку фильма по роману "Психо", а также скупил максимально возможное количество книг, содержащих роман, по которому и был снят фильм, для того чтобы как можно большее количество зрителей не подозревало что ожидает их в концовке произведения.