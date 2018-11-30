Noize MC выступит в Киеве вопреки запретам властей Украины

30.11.2018 19:18



Иван Алексеев, известный под псевднимом Noize MC, несмотря на запрет въезда на территорию Украины мужчин в дееспособном возрасте, всё равно намерен провести свои запланированные концерты, сообщает Рен-тв. Изначально концерт музыканта был запланирован на 16 декабря, но позже был перенесен на весну 2019 года, по причинам, не связанным с запретом украинских властей. По словам музыканта, концерт был перенесен по причине смены площадки выступления, а именно смены площадки на большую по площади.