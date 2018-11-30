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V Международный форум Финансового университета подводит итоги

30.11.2018 18:57
V Международный форум Финансового университета подводит итоги

В Москве завершился V Международный форум Финансового университета "Как попасть в пятерку". В работе Форума приняли участие видные политические деятели России, представители банковского сектора, бизнеса, науки, экспертного сообщества, а также приглашенные зарубежные специалисты, которые обсудили самые актуальные темы социально-экономических реалий сегодняшнего дня.

Во второй день Форума, который состоялся 28 ноября, участники обсудили самые острые и волнующие темы экономического роста России. Были затронуты вопросы денежно-кредитной и бюджетно-налоговой политики государства, развитие цифровой экономики, возможность технологического и экономического прорыва в экономике России, социальные проблемы экономического роста и много других важнейших тем, а зарубежные спикеры поделились опытом своих стран в осуществлении экономических рывков.

Также, во время прошедших во второй день работы Форума мероприятий, специалисты затронули темы неравенства доходов населения, привлечения частных инвестиций и инвестиционных ресурсов в экономику страны, стимулирования развития российского бизнеса в условиях санкционных ограничений и другие проблемы, которые существуют в России в современных условиях.

Третий день работы Форума ознаменовался особым вниманием к молодым специалистам. Они получили возможность поучаствовать в конкурсах, конференциях, круглых столах, расширенных экспертно-проектных сессиях, дискуссионных площадках, деловых играх, научно-практических конференциях, площадках экспресс-докладов, научных студенческих онлайн-дебатах, лекциях и пресс-конференциях.

Центральное место в заключительный день работы Форума принадлежало заседанию круглого стола, посвященного проблемам пенсионной реформы в России, в ходе которого статс-секретарь - заместитель министра труда и социальной защиты РФ А.Н.Пудов рассказал об изменениях вносимых Правительством РФ в пенсионную систему для улучшения ее дальнейшей работы.

V Международный форум Финансового университета проходил с 27 по 29 ноября. Он стал самым масштабным научным событием Университета. Уже который год Форум является серьезной площадкой для генерации идей и обмена мнениями экспертного сообщества, поиска деловых партнеров и единомышленников, а также реализации перспективных инициатив.

В Форуме приняли участие 3406 человек, среди которых присутствовали 104 иностранных гостя, представляющих 32 страны мира, такие как Италия, Болгария, Сирия, Молдова и др. В рамках Форума были заключены соглашения о сотрудничестве Финансового университета с целым рядом образовательных и иных организаций.

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