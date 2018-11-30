Красивые автомобильные номера захотели официально продавать

30.11.2018 18:47



Министерство экономического развития подготавливает законопроект, согласно которому, красивые автомобильные номера будут выставляться на торги, сообщает «Lenta.ru». Данный проект, предположительно, будет рассмотрен в сентябре 2019 года. Еще не решено какой уровень затронут данные торги: муниципальный, региональный или федеральный, а также, какой орган будет ответственен за их организацию. Эксперты оценивают «рынок автономеров» на десятки миллиардов рублей.