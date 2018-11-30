Главы МИД G7 призвали Россию отпустить арестованных украинских моряков

30.11.2018 18:24



Пресс-служба Канады, являющаяся в этом году председателем «Группы семи», распространила официальное заявление, в котором озвучены требования по освобождению арестованных украинских моряков, сообщает ТАСС. В тексте заявления было указано, что применение военной силы со стороны российских пограничников не может иметь оправдания, а также они призвали к миру и воздержанности. Кроме того, большая семерка напомнила, что она не признает Крым российской территорией и вновь требует вернуть полуостров Украине.